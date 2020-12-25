Зеленский рассказал почему звонит Путину

Владимир Зеленский разговаривает по телефону с Путиным о Донбассе. Фото: aif.ua

Владимир Зеленский может позвонить Владимиру Путину и поговорить с ним, но пока не делает этого, потому что не о чем говорить.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается. Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться ", - сказал Зеленский на вопрос, хотел бы пообщаться с Путиным.

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Диалог, по словам Зеленского, как в нормандской формате, так и прямой.

"Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандской формате - ни вопрос заложников в России или Крыма, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - пояснил Зеленский.

Начало земельной реформы и активного развития инфраструктуры по всей стране президент Владимир Зеленский назвал важными достижениями года. Об этом глава государства заявил в интервью The New York Times.