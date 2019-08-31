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суббота, 31 августа 2019 21:47

Зеленский рассказал, почему звонил Путину

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Зеленский рассказал, почему звонил Путину
Зеленский рассказал о разговорах с Путиным. Фото: RT

Президент Владимир Зеленский обвинил МИД Украины во главе с Климкиным в препятствовании телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В МИД очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным", - сказал президент Украины в интервью каналу "1+1".

Зеленский рассказал, что позвонил Путину из-за невыполнения Россией решение Международного трибунала ООН по возврату моряков. А также из-за человеческих потерь Украины на фронте.

"Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор около 30 минут. Говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он рассказал информацию, которой обладает. Я - информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе.

У нас был предметный разговор, мы решили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят .... И мы говорили о прекращении огня", - рассказал Зеленский.

Второй раз Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных. Президент отметил, что не имеет права раскрывать содержание этого разговора.

"Мы договорились о более точных шагах по возвращению наших ребят, и не только моряков", - сказал глава государства.

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Он добавил, что во время второй беседы президенты договорились о встрече в нормандском формате.

"Путин мне сказал откровенно, что раньше были такие отношения, что никаких встреч не может быть. Но я думаю, что только глядя глаза в глаза, в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписать, что самое важное", считает Зеленский.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят в Москву на празднование 75-летия Победы.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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