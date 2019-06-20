Зеленский рассказал об изменении Администрации президента

Владимир Зеленский рассказал, что переезду Администрации президента мешает вопрос финансов.
"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - нормальную схему, а не теневую какую - чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственное вопрос, который может помешать очень быстром переезда ", - сказал он, сообщают Факты.
По словам главы государства, на Банковой будет создан художественный музей.
Также президент рассказал, что подписал документ о переформировании Администрации.
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Ранее сообщалось, что здание на улице Банковой в Киеве, где находится Администрация президента Украины, могут продать или превратить в музей.
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