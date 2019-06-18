Из Администрации президента хотят сделать музей

Здание АПУ. ФОТО: REGNUM

Здание на улице Банковой в Киеве, где сейчас находится Администрация президента Украины, могут продать или превратить в музей.

Об этом заявил Андрей Богдан, передает канал "Украина".

"У нас есть информация, что за время независимой Украины не было открыто ни одного музея, который имел бы такое исторический направление. Поэтому как вариант рассматриваем преобразование этого здания в музей государственности Украины", - сказал он.

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Также есть вариант продажи здания.

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис.