Зеленский рассказал о предстоящем аресте Порошенко

Зеленский вступился за Венедиктову. Фото: president.gov.ua

За генпрокурора Ирины Венедиктов "бандитов поймали больше", однако людям это не интересно.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью "Фокусу"

"Венедиктова должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных" скрутчика "НДС," скручивали "20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят как о Ермака, поэтому очень интересно", говорит Зеленский.

Президент не спрашивал у Венедиктова о деле по експрезидента Петра Порошенко. Объяснил это тем, что она сама знает, что должна всех воров посадить. Это ее задачи.

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Еще авиакатастрофа военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут.

Есть три подозрения вийськовопосадовцям, которые входят в топ военных страны. Продолжается следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко.

Напомним, также в этом разговоре Зеленский предупредил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война". Тогда будут мобилизованы и мужчины, и женщины.