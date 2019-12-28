Зеленский рассказал о планах на Новый Год

Президент Владимир Зеленский будет встречать Новый год в Карпатах.
Об этом он рассказал журналистам в селе Долгое-Калужское Ивано-Франковской области, сообщает Укринформ.
Зеленский отметил, что будет встречать Новый год в Карпатах, но перед этим еще вернется на работу.
"Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - сказал он.
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В январе украинцы получат мини-отпуск. Смогут отдохнуть 10 дней.
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