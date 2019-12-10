Зеленский рассказал о "красных линиях", которые никогда не перейдет в качестве президента

Зеленский рассказал о своих "красных линиях". Фото: 112 канал

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил ряд принципов, которые Украина не уступит на пути к установлению мира на востоке страны.

"Я хочу обозначить ряд принципов, которых я никогда не нарушу как президент Украины, потому что с этим никогда не согласится украинский народ", - заявил Зеленский по результатам саммита лидеров стран-участниц "нормандской четверки".

"Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства", - подчеркнул президент.

Вторым пунктом, по которому украинское государство имеет устойчивую позицию, является невозможность совершать какое-либо влияние на вектор ее движения и развития. "Украина - независимая, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которой всегда выбирать исключительно народ Украины", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также в очередной раз напомнил о территориальной целостности и нерушимости украинских границ: "Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки территории в пределах международно признанных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина".

Президент также отметил, что во время переговоров в Париже от имени всего украинского народа он отметил, что украинцы должны заслуженное право не верить словам и обещаниям и возлагать надежды только на настоящее соблюдение всех договоренностей.

"Есть четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - резюмировал Владимир Зеленский.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки".