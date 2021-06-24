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Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

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Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом
Зеленский: "У нас несколько блоков, которые мы должны будем обсудить". Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом обсудит вопросы безопасности и экономические вопросы.

"У нас несколько блоков, которые мы должны будем обсудить. В частности, это безопасный блок. Я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только ПДЧ - это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного меморандума между нашими странами. Вопрос "Северного потока - 2" - я уверен, что это вопрос безопасности, я это совмещаю, вопрос Донбасса, вопрос Крыма и безопасности на Черноморском и Азовском побережье. вопрос украинского флота", - рассказал Зеленский в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

Кроме этого, по его словам, разговор будет касаться экономических вопросов. "Для нас очень важна поддержка МВФ. Но я хочу из политики перевести (разговор - ред.) конкретно на экономику и реформы. И на то, что есть какие-то структурные маяки, и если мы о них договорились, то мы с МВФ партнеры", - сказал президент.

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Он отметил, что речь пойдет и об увеличении военной помощи. В то же время Зеленский назвал фейком информацию о том, что Соединенные Штаты заморозили предоставление военной помощи Украине.

"Был еще один фейк, что заморозили нам (оборонительные поставки - ред.). Это не правда, уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят, что это чистый фейк", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что переговорам в Белом доме будет предшествовать его встреча с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, где также будут обсуждаться все эти острые вопросы.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля.

7 июня Зеленский с Байденом говорили по телефону. Обсуждали строительство "Северного потока-2".

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