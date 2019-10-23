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среда, 23 октября 2019 19:48

Зеленский, Рада или Кабмин: кому больше доверяют украинцы - опрос

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Зеленский, Рада или Кабмин: кому больше доверяют украинцы - опрос
Меньше всего доверяют СМИ и судам - 8,3% и 5,6% соответственно. ФОТО: Офис президента

Среди Верховной Рады, Кабмина и президента украинцы больше всего доверяют главе государства - Владимиру Зеленскому.

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, представленного 23 октября, передает "Укринформ".

42,8% украинцев полностью доверяют Зеленскому, 37,6% - скорее доверяют, 4,5% - не доверяют совсем. Еще 7,4% опрошенных затруднились ответить.

19,3% полностью доверяют Кабмину 31,8% - скорее доверяют, 9,2% - не доверяют.

15,1% полностью доверяют Верховной Раде, 31,9% - скорее доверяют, 12,5% - не доверяют.

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Также украинцы больше доверяют политическим партиям, чем общественным организациям - 11,9% против 11,1%.

Меньше всего доверяют СМИ и судам - ​​8,3% и 5,6% соответственно.

КМИС опрашивал людей на протяжении 8-20 сентября. В опросе приняли участие 2035 человек из всех областей Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В октябре рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился. Положительно к его работе относились 66% украинцев. В сентябре таких было 73%.

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23
октября

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