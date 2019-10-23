Зеленский, Рада или Кабмин: кому больше доверяют украинцы - опрос

Среди Верховной Рады, Кабмина и президента украинцы больше всего доверяют главе государства - Владимиру Зеленскому.
Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, представленного 23 октября, передает "Укринформ".
42,8% украинцев полностью доверяют Зеленскому, 37,6% - скорее доверяют, 4,5% - не доверяют совсем. Еще 7,4% опрошенных затруднились ответить.
19,3% полностью доверяют Кабмину 31,8% - скорее доверяют, 9,2% - не доверяют.
15,1% полностью доверяют Верховной Раде, 31,9% - скорее доверяют, 12,5% - не доверяют.
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Также украинцы больше доверяют политическим партиям, чем общественным организациям - 11,9% против 11,1%.
Меньше всего доверяют СМИ и судам - 8,3% и 5,6% соответственно.
КМИС опрашивал людей на протяжении 8-20 сентября. В опросе приняли участие 2035 человек из всех областей Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
В октябре рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился. Положительно к его работе относились 66% украинцев. В сентябре таких было 73%.
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