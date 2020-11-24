Зеленский пустил следователей и прокуроров на Донбасс

Закон Верховная Рада приняла 15 сентября 2020-го. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" Верховная Рада приняла 15 сентября 2020 года.

Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Согласно закону, представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия по уголовным производствах по правонарушениям совершенных в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении персональных санкций против России за действия, которые подрывают территориальную целостность и независимость Украины.