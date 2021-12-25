Зеленский провел встречу с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили

Зеленский побеседовал с сенаторами США. Фото: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.

Обсуждалась ситуация на Донбассе и границах Украины. "Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается", – сообщает пресс-служба президента.

Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых для достижения мира в рамках существующих переговорных форматов.

"Была отмечена важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования", – сообщили в ОП.

"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", – заявил Зеленский.

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и "получение понимания перспектив вступления в Альянс".

Во время встречи также обсудили проблематику газопровода Северный поток – 2. Были отмечены риски этого геополитического проекта, который является энергетическим оружием против Украины и всего Европейского континента, заявили в ОП.

Американские законодатели выразили единодушную поддержку инициативе Крымская платформа и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

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США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, если российские войска вторгнутся в Украину. Обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.