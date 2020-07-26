Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во время которого стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита".
Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020. Путин поддержал эту договоренность, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "нормандской четверки" в Берлине.
Президенты двух стран также обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста в удерживаемых боевиками человек.
Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.
Зеленский отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.
Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.
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