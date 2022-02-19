Зеленский провел срочный разговор с Макроном

Зеленский сообщил Макрону об обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский в срочном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировал об обострении и потерях на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Президенты в телефонном разговоре обсудили немедленную деэскалацию.

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"Провел срочный разговор с Президентом Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстреле украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

Завтра, 20 февраля, Макрон должен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.