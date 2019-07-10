Зеленский: Пророссийский Медведчук не будет иметь никаких монополий

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что будет разбираться в вопросе кума Путина. Фото: president.gov.ua

Монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Борисполе, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, который недавно намеревался провести телемост с российским пропагандистским каналом.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - цитирует сайт главы государства.

Зеленский отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет", - заявил президент.

Таким людям, как Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил глава государства.

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7 июля ведущий российского пропагандистского канала "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с телеканалом NewsOne кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Его планировали провести 12 июля.