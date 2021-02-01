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понедельник, 01 февраля 2021 07:39

Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам

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Зеленский прокомментировал возможность продажи &quot;Мотор Сичи&quot; китайцам
Зеленский возразил, что Китай является главной геополитической угрозой. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заверил, что за время своего президентства не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич".

Он также отрицает то, что Китай является главной геополитической угрозой, сообщает программа Axios на американском канале HBO. Комментируя утверждение, что в США Китай считают первой геополитической угрозой, Зеленский сказал:

"Не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем. Между Китаем и США действительно идет своего рода холодная война. Мы знаем, что бизнес США представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, какое-то конкретное государство относятся к вам с почтением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране".

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Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина $3,5 млрд, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятия.

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