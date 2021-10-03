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воскресенье, 03 октября 2021 13:46

Зеленский прокомментировал вмешательства в работу Кабмина

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Зеленский прокомментировал вмешательства в работу Кабмина
Президент Украины объяснил вмешательства в деятельность Кабинета министров. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему вмешивается в вопросы, которыми занимается Кабинет министров.

Причиной вмешательств является то, что "люди приходят на Банковую с проблемами" и требуют, чтобы президент их решал. Об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам собрания фракции "Слуга народа".

Глава государства добавил, что в таких случаях вызывает к себе соответствующего министра с замами и председателями департаментов и "решает проблему на месте".

Также Зеленский говорит, что вмешивается, когда возникает "опасный момент" и премьер не может решить этот вопрос. Например, как это произошло в энергетике - вопрос отопительного сезона, российских цен на газ.

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Зеленский заверил, что при этом на премьер-министра никак не давит.

"Там никто не бьет по столу и не говорит" будет так ". Я могу совершенно не вмешиваться в такие вопросы, тогда больше людей будет под Офисом на Банковой с вопросом "А зачем мы вас избрали президентом?" - подчеркнул президент.

Журналисты спросили Зеленского, не собирается ли он создать в Украине "президентскую республику" на фоне того, что он контролирует деятельность Кабмина.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Глава государства убежден, что встреча может быть результативной.

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03
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