Зеленский прокомментировал "подковерные" договоренности с Россией и отвод ее войск

16 февраля Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой области. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский принял участие в спецмарафоне ко Дню единства 16 февраля.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Один из поставленных вопросов журналистов касался заявления России о якобы начале отвода ее войск от границы Украины.

По мнению президента, российская сторона производит ротации, а не отвод.

"О ситуации на границах с Россией, Беларусью и на контактной линии. Ситуация контролируемая, мы не видим изменений... Видим небольшие ротации, но я бы это не назвал отводом. Мы не можем это констатировать", - сказал Зеленский во время включении из Мариуполя Донецкой области.

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Отметил, что подобные ротации украинская сторона видела и в пик российских учений в 2021 году.

"Я бы не делал предварительных выводов. Не надо делать выводов относительно мощной эскалации именно 16 числа (февраля. - Gazeta.ua). Радоваться рано, но происходит то, что мы видели, что видела наша разведка. На сегодняшний день мы видим скопления, констатировать будем, когда это произойдет", - сообщил президент.

Зеленский считает, что международное давление на Россию уменьшило вероятность новой агрессии против Украины.

В то же время, президент не знает наверняка, были ли какие-то договоренности украинских с Россией без Украины.

"На 100 процентов этого не могу сказать. Хочу верить, что о чем-то в отдельности, без нас, мировая дипломатия с Россией не договаривалась. Хотя есть разные сигналы. Но не то время, чтобы просто верить в сигналы. Нам нужно иметь доказательства", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство мировых лидеров поддерживают Украину.

16 февраля стало Днем единения по решению Владимира Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа. Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах. 15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали скачивать на транспорт. Они должны были отправиться в места базирования.