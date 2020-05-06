Зеленский прокомментировал петицию об увольнении Ермака

Зеленский рассказал об увольнении Ермака. Фото: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уволить главу офиса президента Андрея Ермака.

Руководитель офиса президента назначается на пост на срок полномочий главы государства и увольняется президентом, сообщает пресс-служба президента.

"Согласно Положению об Офисе президента Украины, утвержденному указом президента Украины от 25 июня 2019 года №436, руководитель Офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины (пункт 9)", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "относительно высказываний о Ермаке и других лицах необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов".

"О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - резюмировал президент.

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Напомним, что ранее Зеленского обязали рассмотреть увольнение Ермака. Обязательная к рассмотрению петиция на сайте президента набрала необходимое количество голосов.