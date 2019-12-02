Зеленский прокомментировал двойное гражданство Абромавичуса

"Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", — Зеленский. ФОТО: УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал о двойном гражданстве Айвараса Абромавичуса до назначения его директором государственного концерна Укроборонпром.

Об этом он сказал во время визита в Литву, передает медиа lrytas.lt.

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность (председателя Укроборонпрома, - Gazeta.ua), потому что он не является государственным служащим", - сказал президент.

Зеленский указал, что этот факт не оправдывает ситуацию, и он "может" призвать Абромавичуса отказаться от одного из гражданств.

"Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона".

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О литовском гражданстве Абромавичуса стало известно в 2015 году, указывает LB.ua.

В июле 2019 он стал председателем Укроборонпрома.