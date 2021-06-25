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пятница, 25 июня 2021 14:53

Зеленский проговорился о деле "вагнеровцев" - в ОП дали заднюю

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Зеленский проговорился о деле &quot;вагнеровцев&quot; - в ОП дали заднюю
Зеленский говорил с Лукашенко после задержания членов ЧВК. Фото: Reuters

В Офисе президента объяснили слова Владимира Зеленского о спецоперации с "вагнеровцами".

Украинский президент говорил с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко уже после задержания членов ЧВК в Минске, сообщил "BBC News Україна" советник председателя ОП Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко о "вагнеровцях" 5 августа 2020 года. Именно тогда он предупредил Лукашенко о том, что Украина не примет другого варианта, кроме экстрадиции "вагнеровцев" в Украину. Они на тот момент уже находились под арестом в Беларуси больше недели", - сказал он.

Лукашенко сначала обещал передать "вагнеровцев" Украине.

"Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было", - пояснил Подоляк.

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"Очевидно, что эта история с появлением "вагнеровцев" в Беларуси не могла состояться без российских спецслужб и связанных с ними людей. Очевидно, к этой истории были привлечены те, кто хотел бы за счет Украины решать свои геополитические задачи - в частности, в Беларуси. Очевидно, что Украина не подыгрывает России в создании легенд для спецопераций, не занимается воздушным пиратством и не выходит за рамки признанных международных юридических процедур", - добавил Подоляк.

29 июля белорусские правоохранители задержали 33 "вагнеровца" в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

В СМИ сообщалось, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев".

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