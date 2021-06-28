Зеленский призвал принять участие в флешмобе

Зеленский запустил флешмоб к матчу Швеция-Украина. Фото: "Рубрика"

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев записать видео в поддержку сборной.

Он решил запустить флешмоб перед завтрашним матчем со сборной Швеции. Видео опубликовал в своем Telegram-канале.

"Присоединяйся к флешмобу! Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали", - написал он.

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"Знай, вас на поле не будет одиннадцать, нас на поле будет 40 миллионов!" - сказал он в обращении к игрокам.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. На групповом раунде сборная Украины проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию.