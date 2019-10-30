Зеленский призвал общество поговорить "без лозунгов"

Президент Владимир Зеленский призвал общество к диалогу для укрепления информационной политики государства.
Об этом он заявил на Форуме единства в Мариуполе.
"Информационная политика - наш общий вызов и ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей. Сегодня наше информационное поле заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика иногда переполнена ненависти...
Всем обществом нам следует вдохнуть-выдохнуть и поговорить спокойно, без лишних эмоций и лозунгов", - сказал Зеленский.
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На линии фронта на Донбассе разводят силы. Представители ОБСЕ подтвердили, что разведение началось в 12:00 в районе населенного пункта Золотое-4. Президент Владимир Зеленский уже приветствовал начало этого процесса.
Одно из обязательных условий для разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней. Согласно Минским договоренностям, это должна подтвердить миссия ОБСЕ. Накануне штаб ООС сообщил, что боевики обстреливали окраины Золотого. Теперь говорят, что обстрелы были не в зоне разведения.
Вечером под Офисом президента собрались люди, которые выступают против разведения сил на Донбассе. На акцию "Нет капитуляции" вышли около 700 человек.
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