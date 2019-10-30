Зеленский призвал общество поговорить "без лозунгов"

Зеленский призвал совместно отвечать за информационную политику. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал общество к диалогу для укрепления информационной политики государства.

Об этом он заявил на Форуме единства в Мариуполе.

"Информационная политика - наш общий вызов и ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей. Сегодня наше информационное поле заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика иногда переполнена ненависти...

Всем обществом нам следует вдохнуть-выдохнуть и поговорить спокойно, без лишних эмоций и лозунгов", - сказал Зеленский.

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