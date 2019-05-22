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среда, 22 мая 2019 18:07

Зеленский призначил в АП посла Украины при НАТО

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Автор: radiosvoboda.org
  Вадим Пристайко 2 года работал в Управлении по вопросам внешней политики Администрации президента Кучмы
Вадим Пристайко 2 года работал в Управлении по вопросам внешней политики Администрации президента Кучмы

Президент Владимир Зеленский назначил главу миссии Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в указе.

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Накануне Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Она от должности отказалась. Сегодня указ убрали с официального сайта президента.

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