Зеленский призначил в АП посла Украины при НАТО

Президент Владимир Зеленский назначил главу миссии Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в указе.

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Накануне Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Она от должности отказалась. Сегодня указ убрали с официального сайта президента.