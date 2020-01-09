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четверг, 09 января 2020 09:52

Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после падения самолета МАУ - "Схемы"

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Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана в 2:37 ночи 9 января. Самолет приземлился в аэропорту "Киев" (прежнее название - "Жуляны").

Об этом сообщила программа "Схемы".

Зеленский прилетел чартерным рейсом из столицы Омана на самолете Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. Его использует авиакомпания с главным офисом в Мальте.

После приземления к самолету подъехал Mercedes-Benz Vito, который впоследствии направился к Банковой. За 15 минут был на территории Офиса президента.

Автор: "Схемы"
  Автомобиль, который подъехал к самолету, заезжает на территорию Банковой
Автомобиль, который подъехал к самолету, заезжает на территорию Банковой

В здании Офиса включили свет на этаже, где расположен кабинет президента. На улице журналисты заметили скопление государственной охраны.

Автор: "Схемы"
  Свет в Офисе президента включили на том этаже, где расположен кабинет Зеленского
Свет в Офисе президента включили на том этаже, где расположен кабинет Зеленского

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Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

До выяснения причин авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране в Кабмине приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Прокуратура должна в ходе расследования установить факты, которые привели к аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

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Дата
09
января

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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