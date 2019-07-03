Зеленский пригласил "бацька" Лукашенко в гости

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на форум в Житомире.
Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Лукашенко пригласили на форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью.
"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", - сказал украинский дипломат.
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Последний раз президенты Украины и Беларуси встречались в октябре прошлого года.
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