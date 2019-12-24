Зеленский приблизил Трубу к увольнению

Нынешний глава бюро и двое заместителей потеряют полномочия в день, когда закон вступит в силу.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий полномочия директора Государственного бюро расследований и позволяющий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, без обязательного конкурса.

По информации сайта Верховной Рады, 24 декабря законопроект возвращен в парламент с подписью главы государства.

3 декабря ВР приняла закон о совершенствовании работы ГБР.

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Нынешний глава бюро Роман Труба и двое заместителей потеряют полномочия в день, когда закон вступит в силу. Нового председателя выберет конкурсная комиссия из девяти человек, по трое от президента, Верховной Рады и Кабмина, предложения правительству предоставят международные организации. Победителя должны назвать в течение 60 дней. Теперь директор Бюро сам, а не через конкурс, будет избирать заместителей.

Депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание в ГБР отдельного управления для расследования дел Майдана. В нем будут работать 100 следователей и прокуроров, часть без конкурса перейдет из Генпрокуратуры. То есть преступления против участников Революции достоинства продолжат расследовать работники правоохранительных органов, которые занимались ими более пяти лет.

С требованием проголосовать эту поправку адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская голодала 12 дней. Похудела минимум на 6 кг. Дела Майдана заморозили с 20 ноября, когда прокуратура утратила функцию расследования, а ГБР оказалось не готовым перенять такой объем дел.

Будут выбирать нового директора Государственного бюро расследований. Об этом в кулуарах заявлял нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.