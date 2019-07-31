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среда, 31 июля 2019 16:25

Зеленский представил нового губернатора Черкасской области

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Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
Игорь Шевченко ранее не занимался политикой. Фото из соцсетей

Бизнесмен Игорь Шевченко возглавил Черкасскую областную государственную администрацию.

Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Он призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами.

"Если что-то будет не так, говорите, будем менять (главу ОГА. - Gazeta.ua)", - отметил Зеленский.

Согласно представленной как кандидатом на должность главы ОГА декларации, Шевченко прописан в Черкассах. Имеет в своей собственности жилой дом площадью 162 кв. м, нежилое помещение и 2 земельных участка в Черкассах.

Кроме этого, задекларировал квартиру площадью 104 кв. м, нежилое помещение и земельный участок в России. Последними двумя объектами владеет совместно со ставропольскими бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.

Шевченко также имеет в собственности несколько грузовиков, рефрижератор, прицепы, легковой Mercedes и декларирует €596,5 тыс. наличными.

Также новоиспеченный председатель ОГА задекларировал 100% корпоративных прав на ООО "Легкий экспорт плюс", зарегистрированное в Черкассах, и на частное предприятие "Гермес - Шевченко Игорь", главный офис которого зарегистрирован в Италии.

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Предыдущего главу Черкасской ОГА Александра Вельбивця президент уволил 24 июня. Вместе с ним лишил должностей председателей Ровенской и Житомирской ОГА.

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