Зеленский предложил оставить Авакова

"Если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - Пидласа. ФОТО: пресс-служба Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Арсену Авакову остаться на должности министра внутренних дел.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, передает "Интерфакс-Украина".

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала она.

Медиа LB.ua отмечает, что на заседании фракции говорили об Авакове в качестве временного министра. У него якобы будут новые заместители, среди которых через 3-4 месяца должны избрать нового министра.

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Арсен Аваков руководит Министерством внутренних дел с февраля 2014-го. Работал в правительстве Арсения Яценюка, теперь - Владимира Гройсмана. Он один из руководителей "Народного фронта".