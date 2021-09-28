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вторник, 28 сентября 2021 05:35

Зеленский предложил Facebook иметь представительство в Украине

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Зеленский предложил Facebook иметь представительство в Украине
Зеленский хочет, чтобы Facebook имел представительство в Украине. Фото: Украинская правда

Во время видеоконференции с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть представительство компании в нашей стране.

Представителей Facebook ознакомили с ключевыми достижениями во внедрении цифровизации в нашем государстве и пригласили посетить "Дия. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября, сообщили на официальной странице главы государства.

"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал о совершенствовании налогового и правового режима для IT-компаний и предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавним запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", — отметила по этому поводу Шерил Сэндберг.

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Аккаунт отца президента Владимира Зеленского в сети Instagram является фейком, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

На вопрос "действительно отец президента зарегистрировался в Instagram?" депутат ответил: "Абсолютно фейковый аккаунт".

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