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вторник, 22 декабря 2020 23:27

Зеленский позвонил президенту Франции: о чем говорили

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Зеленский позвонил президенту Франции: о чем говорили
Зеленский и Макрон пообщались по телефону. Фото: РБК

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Истинные друзья" Украины готовы помочь с получением вакцины от коронавируса, написал Зеленский в Twitter.

Также президент заявил о поддержке французского лидера суверенитета и территориальной целостности Украины

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против Covid-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - написал он.

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Напомним, Печерский районный суд Киева обязал ГБР начать производство против Владимира Зеленского. Будут расследовать бездеятельность президента, что привело к гибели морпеха Ярослава Журавля.

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