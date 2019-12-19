Зеленский потерял, Порошенко вырос - опубликовали свежие рейтинги партий

Рейтинг партии Порошенко вырос больше всего

Партия "Европейская Солидарность" больше всего среди других политических сил нарастила свой рейтинг, закрепившись на втором месте предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования Центра "SOCIS", которое было проведено с 20 по 30 ноября 2019 года.

Так, рейтинг поддержки "Европейской Солидарности" вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%

Определенный рост прослеживается и у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на 1,7% по сравнению с исследованием конца октября. Рейтинг "Батькивщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.

Зато в партии "Слуга народа" произошло значительное снижение рейтинга - 8,1.

Электоральные рейтинги других партий существенно не изменились и колеблются в пределах +/-0,5%.