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среда, 09 февраля 2022 19:17

Зеленский поставил в Антимонопольный комитет защитника Коломойского

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Зеленский поставил в Антимонопольный комитет защитника Коломойского
Зеленский и Коломойский в Офисе президента, сентябрь 2019 года.

Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Сергея Шершуна, защищавшего интересы компании "Укртатнафта" олигарха Игоря Коломойского.

Об этом пишут "Наші гроші".

Указ Зеленский издал 8 февраля.

Шершун является партнером юридической компании "Integrites". В прошлом году защищал интересы "Укртатнафта" в судебном споре против Антимонопольного комитета.

В августе представители компаний, связанных с группой "Приват" (("Укртатнафта", "Укрнафта" и др.), добились отмены 4,7 млрд грн штрафа за топливный картель автозаправок.

Отдельно "приватовские" фирмы выиграли суд о том, что АМКУ не имел права использовать материалы Национального антикоррупционного бюро в расследовании по сговору сетей автозаправок.

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Сергей Шершун уже работал госуполномоченным Антимонопольного комитета в 2009-15 годах.

Отвечал за соблюдение законодательства о защите конкуренции, прежде всего, в сферах телекоммуникаций, финансовых услуг и транспорта.

Распоряжение о его назначении подписывала премьер-министр Юлия Тимошенко. Большую часть его срока АМКУ возглавлял Василий Цушко, а президентом был Виктор Янукович. Был уволен президентом Петром Порошенко.

Является сыном Николая Шершуна, бывшего народного депутата от "Народний блок Литвина" и "За єдину Україну", экс-руководителя "Рівнеліс" и Госкомитета лесного хозяйства.

Президент Зеленский общается с Коломойским через посредников, сообщали СМИ.

В начале января Зеленский приехал на курорт "Буковель" и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, в котором остановился олигарх.

Коломойский находится под санкциями США.

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Дата
09
февраля

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