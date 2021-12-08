Зеленский после переговоров с премьером Британии сообщил "прекрасные новости"

Великобритания выделит Украине более $1 млрд Фото: ОП

По результатам переговоров президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Лондон выделит дополнительные средства в поддержку Украины. Речь идет об 1 млрд фунтов стерлингов. Это около $1,3 млрд.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По его словам, эти средства будут направлены на торговлю, безопасность и новые инвестиции.

"Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", - написал Зеленский.

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2 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год. За него проголосовали фракция "Слуга народа", группы "Доверие" и "За будущее".