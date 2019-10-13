Зеленский пошел по пути Путина и Лукашенко - Портников

Когда человек разговаривает с журналистами, народом часами, теряется главное, слышите белый шум. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский использует путинские технологии, вместо еженедельных брифингов пресс-секретаря.

Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Это (марафон. - Gazeta.ua) не является новой формой. Президент России Путин и Беларуси Лукашенко такие формы общения с аудиторией в течение последних десятилетий уже используют. Ежегодные "линии" с Путиным с участием огромного количества журналистов, большинство из которых привозят из регионов, ежегодные пресс-конференции Лукашенко, его встречи с российской прессой - это все один большой обман", - сказал он.

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"В цивилизованном мире пресс-конференции вообще происходят еженедельно. Президент США, или его пресс-секретари проводят брифинги еженедельно. Еженедельно разговаривают с прессой и сообщают о своих актуальных действиях. А журналисты задают острые, серьезные вопросы. И это постоянный контроль общества. Потому что журналисты посредники между ним и властью. И вопросы, которые беспокоят, задаются в постоянном режиме.

Большие пресс-конференции руководителя государства происходят, но полтора-два часса максимум. Там задаются главные вопросы, которые волнуют страну.

Технологи Путина и Лукашенко фактически были задействованы технологами Зеленского. Когда человек разговаривает с журналистами, народом часами, теряется главное, слышите белый шум.

Включаете телевизор утром - он говорит, отходите от телевизора - он говорит, приходите на обед - говорит, приходите вечером с работы домой - только закончил. Ну какой человек реально, если это уже не какой-то сумасшедший, который просто сидит и смотрит в экран, может это все посмотреть полностью?", - отметил Портников в эфире телеканала "Еспресо ТВ".

10 октября президент Владимир Зеленский провел первую пресс-конференцию с тех пор, как украинцы избрали его на выборах. В виде марафона по продолжительности она побила мировой рекорд.