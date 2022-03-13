Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Офиса президента.

"Испытываю безграничную гордость за Вооруженные Силы Украины. Благодаря нашим защитникам и защитницам украинцы не стали рабами и никогда не станут", - отметил президент на своей странице в Instagram.

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Фото: instagram.com/zelenskiy_official

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.