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воскресенье, 13 марта 2022 17:13

Спецтема: Война России против Украины

Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины

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  Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Офиса президента.

"Испытываю безграничную гордость за Вооруженные Силы Украины. Благодаря нашим защитникам и защитницам украинцы не стали рабами и никогда не станут", - отметил президент на своей странице в Instagram.

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  Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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