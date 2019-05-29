Зеленский посетил Львовскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область.

Посетит шахту, в которой произошел обвал, сообщает Администрация президента в Twitter.

"Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Сразу отправился на шахту "Лесная", где погибли горняки", - говорится в сообщении.

Автор: АП Зеленский впервые посетил Львовскую область

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29 мая во Львовской области обвалилась порода на шахте "Лесная". Погибли 2 горняков.

На Львовщине на шахте "Лесная" погибли 2 горняка. Обвал произошел сегодня ночью. Председатель свободного профсоюза шахтеров добавил, что всего в шахте находится 69 горняков, на аварийном участке - 21. Сейчас шахта работает в штатном режиме.