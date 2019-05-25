Зеленский посетил бывших коллег из "Лиги смеха"

Президент пришел на "Лигу Смеха". Фото: Знай

Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрьский дворец" в Киеве и вышел на сцену.

Зеленский вышел на сцену в начале концерта, когда команда исполняла песню, поздоровался с публикой и сказал "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". На сцене сразу появился Евгений Кошевой, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха" и отобрал у президента микрофон. Зеленский притворно возмутился, но пошел смотреть концерт в зал, сообщают зрители, которые присутствовали на концерте.

Президент с женой сидели в 6 ряду.

Накануне первая леди также присутствовала на концерте "Лиги смеха". В своем Instagram она разместила фото с концерта.