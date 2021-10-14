Зеленский поручил выплатить премии военным

Зеленский поручил полностью выплатить денежное обеспечение ВСУ. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ О некоторых мерах по обеспечению соцгарантий военнослужащих и ветеранов войны.

Документ предусматривает выплату зарплаты и дополнительной премии военнослужащим по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства поставил задачу Кабмину принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил и их одноразового премирования", - говорится в сообщении.

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До 31 декабря правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кабмин должен ежеквартально информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и Киевской городской госадминистрацией должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

12 марта президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.