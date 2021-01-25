Зеленский поручил чиновникам предоставить детальный план вакцинации в Украине. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу вакцинации.

Программа вакцинации в стране, уже скоро начнется, должна содержать подробный план по каждой области, говорится на сайте главы государства.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь.

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Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределение поставок", - отметил президент.

По его словам, необходимо проанализировать ситуацию с теми, кто уже переболел коронавирусом, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятий во время локдауну, который сегодня завершился. Кроме того, глава государства анонсировал начало вакцинации против Covid-19 уже в следующем месяце.