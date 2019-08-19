Зеленский попросил Израиль признать Голодомор геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа.
Об этом он сообщил после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский.
"Также мы с господином премьер-министром посетим Бабий Яр и почтим жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру и Холокоста. Это все — горькие моменты нашей совместной истории, которые должны объединять нас с надеждой о светлом будущем и невозможности повторения подобных трагедий", - добавил он.
Это первый визит Нетаньяху в Украине за 20 лет.
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В декабре 2018 года Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
Кроме США, Голодомор признали геноцидом 15 стран мира: Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Венгрия. Еще восемь стран осудили Голодомор как акт уничтожения человечества и почтили память его жертв: Андорра, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия, Чехия, Чили.
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