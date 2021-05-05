Зеленский пообщался с американским сенатором

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США Робертом Портманом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время разговора Зеленский отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. Президент также поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
В свою очередь, Портман приветствовал назначение нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
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Сенатор также отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.
Кроме того, Зеленский рассказал сенатору о ситуации на Донбассе. Он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня.
Президент добавил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами в противодействии дезинформации.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с официальным визитом в Украину 5-6 мая. В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.
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