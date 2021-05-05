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среда, 05 мая 2021 21:35

Зеленский пообщался с американским сенатором

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Зеленский пообщался с американским сенатором
Зеленский и Портман обсудили помощь США Украине и дальнейшее сотрудничество. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США Робертом Портманом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время разговора Зеленский отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. Президент также поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

В свою очередь, Портман приветствовал назначение нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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Сенатор также отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Кроме того, Зеленский рассказал сенатору о ситуации на Донбассе. Он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня.

Президент добавил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами в противодействии дезинформации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с официальным визитом в Украину 5-6 мая. В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

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