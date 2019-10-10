Зеленский пообещал помочь СМИ

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал способствовать распространению печатных изданий на территории Украины.

Такое обещание глава государства дал редактору отдела "Политика" Gazeta.ua Ирине Патлатюк во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

Она проинформировала президента, что сейчас идет сокращение отделений Укрпочты и газеты не могут дойти к читателю.

"В райцентры добраться просто. А в села - нет. Это значительная территория нашей страны", - пояснила Патлатюк.

"Согласен с вами. Подниму вопрос", - ответил президент.

"В условиях информационной войны мы не можем терять наших читателей", - добавила журналист.

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Сегодня президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон на Kyiv Food Market. Он начался в 10:00. Всего на общение с президентом зарегистрировались около 300 журналистов.