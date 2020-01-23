Зеленский помолился у Стены плача

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине.

Об этом в четверг сообщил сайт главы государства.

Зеленский прибыл в Израиль в четверг.

Молитву прочитали главный раввин Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - заявил Зеленский.

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23 января президент Украины начал рабочий визит в Израиль. Владимир Зеленский примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того встретится с руководством Израиля и представителями деловых кругов.