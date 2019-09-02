Зеленский "положил" на журналистов - Щур

Майкл Щур потроллил Владимира Зеленского.

Вместо реальной пресс-конференции по итогам 100 дней, президент Владимир Зеленский снял "художественный фильм" с "поддельным" журналистом.

Об этом рассказал телеведущий Майкл Щур в своей программе.

"Президент Зеленский дал интервью актеру, который снимался вместе с ним в сериале "Слуга народа". Таким образом президент Голобородько окончательно пересек горизонт событий.

Вместо реальной пресс-конференции или интервью с журналистами, Зеленский фактически снялся в очередном художественном фильме. То есть актер берет интервью у актера, который дает интервью как президент. Интересно, а режиссером-постановщиком был Алан Бадоев?

Не понимаю, почему о 100 днях президента Зеленского говорит Зеленский, а не актер Юрий Великий? Который делает пародии на Зеленского в "Вечернем квартале".

Самым интересным в этом художественном фильме под названием интервью могли бы быть финальные титры, если бы в них показали авторов сценария", - отметил Щур.

По словам телеведущего, Зеленский "положил" на журналистов.

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27 августа прошли 100 дней работы президента Владимира Зеленского. Он дал интервью бывшему коллеге по сериалу "Слуга народа" Станиславу Боклану. Сюжет вышел на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского.