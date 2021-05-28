Зеленский поговорит с Байденом перед встречей с Путиным

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Президент Владимир Зеленский поговорит с президентом США Джо Байденом перед тем, как американский лидер встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

"У нас есть очень доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встречи Путина с Байденом предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов", сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".

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Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидается 15-16 июня в Женеве. Байден предложил Путину встретиться лично во время второго телефонного разговора. Переговоры планировалось провести на нейтральной территории. Лидеры многих стран предлагали свою территорию для встречи.