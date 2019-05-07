Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком. Встреча состоялась в резиденции Блаженнейшего Святослава в Киеве в понедельник, 6 мая.

Зеленский поздравил Шевчука с днем рождения и поблагодарил за духовную поддержку со стороны УГКЦ всех украинцев в нынешнее непростое время. Он также отметил важность служения, которое церковь осуществляет на оккупированных Россией территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба будущего президента.

Шевчук поздравил новоизбранного президента с победой на выборах и заверил в открытости УГКЦ к сотрудничеству и партнерству.

Во время встречи речь шла о построении европейской Украины.

Отмечена важность Всемирного конгресса украинцев и украинской диаспоры для поддержки нашей страны в мире. А также необходимость надлежащего ответа на вызовы гибридной войны.

В завершение встречи Шевчук подарил Зеленскому книгу об истории Украинской греко-католической церкви и икону 12 крупнейших церковных праздников.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины. За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.