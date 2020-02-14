Зеленский поговорил с Путиным

Зеленский обсудил с Путиным следующую встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019-го в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", сообщает сайт главы государства.

Также "акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации".

"Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

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Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что в январе президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000. В тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.