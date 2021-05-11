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вторник, 11 мая 2021 21:44

Зеленский подписал закон о заочном расследовании

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Зеленский подписал закон о заочном расследовании
Зеленский подписал закон о досудебном расследования. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании процедуры специального досудебного расследования.

Этот документ нужен для урегулирования процедуры заочного ареста в Украине, сообщает Офис президента.

Сейчас для заочного ареста гражданина, скрывающегося от следствия за пределами страны, нужно объявить его в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

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Подписанный президентом закон также расширяет перечень оснований для начала специального предварительного расследования / производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:

- если подозреваемый объявлен в международный розыск;
- если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда и находится на территории России или на оккупированных территориях Украины.

В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство будет длиться по общим правилам.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о равных возможностях для мужчин и женщин в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. Соглашение дает право мужчинам на отпуск по уходу за ребенком.

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