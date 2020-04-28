Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Документ предусматривает открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. Право собственности на земельные участки площадью до 100 га смогут приобретать исключительно граждане Украины.
С 1 января 2024 года купить землю смогут юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут приобрести до 10 тыс. га земли.
Согласно закону вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю будет решаться на референдуме.
Государственные и коммунальные земли продавать запрещено.
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31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом отменила мораторий на ее продажу, который действовал с 2001 года.
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