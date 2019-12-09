Зеленский подписал закон о реформе "Нафтогаза"

Анбандлинг - это добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, более компактных, мобильных и самостоятельных структур. Фото: dt.ua

Президент Украины подписал законопроект для анбандлинга, тоесть газотранспортной реформы, Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украина".

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Анбандлинг в случае с "Нафтогазом" - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Это означает, что одна и та же компания не имеет права одновременно контролировать предприятие по производству и поставке газа и оператора газотранспортной системы.

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Предполагается для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

К 2022 году отложили установку кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке / приобретению имущества, находящегося в госсобственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений.

До 2021 года отложили исключение из определения поставки товаров - операции по предоставлению (передаче) и возврата по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" сейчас менять не будут . Хотя за день до этого министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Кабинет министров Украины принял "политическое решение" сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза" и "Укрэнерго".